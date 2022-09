Vittoria nel midweek della Juve Stabia. Termina 0-1 a Pontedera. Le vespe sconfiggono il Monterosi Tuscia. Il risultato finale premia giustamente la Juve Stabia che nella ripresa mette la freccia grazie ad un bel gol di Mignanelli al 30′ su assist di Pandolfi.

Dopo un primo tempo senza grosse emozioni e con occasioni ridotte al lumicino da ambo le parti, nella seconda frazione la gara decolla grazie anche alla verve dell’attaccante Pandolfi, che però al 15′ sbaglia un calcio di rigore, assegnato per fallo di Mbende su Gerbo in area locale, mandando alta la palla. L’errore non demoralizza però i gialloblu’ stabiesi, infatti successivamente la punta prende un palo in azione di contropiede e poi al 30′ la Juve Stabia passa con Mignanelli su assist dello stesso Pandolfi, grazie ad un filtrante tiro da sinistra che batte il portiere avversario.

Nel finale il Monterosi cerca il tutto per tutto e Barosi, portiere stabiese, sbroglia due occasioni pericolose dei locali su punizione dell’ex Carlini prima e su colpo di testa di Mbende in mischia dopo.

Grazie a questo successo esterno gli stabiesi si mettono alle spalle la sconfitta in casa contro la Turris di domenica scorsa.

Ora la Juve Stabia ha 6 punti in classifica e domenica pomeriggio incontra il Monopoli al Menti.

Tabellino

Monterosi Tuscia (4-3-3): Alia; Di Renzo Borri Mbende Tartaglia (dal 33’st Liga); Parlati (dal 25’st Burgio) Lipani Gasperi (dal 14’st Verde); Santarpia Rossi (dal 14’st Costantino) Di Francesco (dal 24’st Carlini). All.: Menichini

Juve Stabia (4-3-3): Barosi; Maggioni (dal 42’st Peluso) Caldore Cinaglia Mignanelli; Altobelli Maselli (dal 28’st Berardocco) Gerbo ( dal 28’st Silipo); Scaccabarozzi Pandolfi (dal 41’st Vimercati) Bentivegna (dal 10’st D’Agostino). All.: Colucci

Arbitro: Madonia di Palermo. Ammoniti: Bentivegna (JS), Gasperi (M), D’Agostino (JS), Caldore (JS), Barosi (JS). Marcatori: 30′ st Mignanelli (JS). Angoli: 3-1.

Domenico Ferraro