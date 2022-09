Stava “servendo” una lunga fila di acquirenti di sostanze stupefacenti, Francesco Di Micco, pusher “itinerante” di 30 anni, quando i carabinieri lo hanno arrestato nel Parco Verde di Caivano.

La lunga coda di persone nel viale pedonale delle palazzine denominate “C6” ha attirato l’attenzione dei militari che hanno deciso di appostati per vedere cosa stesse accadendo.

Hanno così scoperto la fiorente attività dello spacciatore 30enne e sono intervenuti bloccandolo e fermandolo. Sequestrate 36 dosi di cocaina 52 dosi di eroina, nascoste in un incavo ricavato in un muro.

L’arrestato, che ora è in attesa di giudizio, lo scorso 30 gennaio si recò nel pronto soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli con una ferita di arma da fuoco al polpaccio della gamba sinistra (21 i giorni di prognosi prescritti dai sanitari). Ai carabinieri, che si recarono in ospedale per gli accertamenti, il 30enne riferì di avere reagito a un tentativo di rapina subìto nei dintorni di Piazza Carlo III, sempre a Napoli.