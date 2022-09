All’uscita dell’autostrada con uno scooter 50 cc, con lui aveva della marijuana: sanzionato giovane incensurato di Gragnano. A bloccarlo sono stati gli agenti della polizia di stato durante servizi di vigilanza stradale.

Gragnano, in scooter con la marijuana: sanzionato 20enne insospettabile

Gli agenti del distaccamento polizia stradale di Sorrento, insospettititi dal fatto che il veicolo, un ciclomotore 50 cc, non potesse circolare su quella strada e dall’agitazione del giovane, a seguito di approfondito controllo del mezzo hanno rinvenuto sotto la sella, celata in una custodia per occhiali, una bustina con sostanze vegetale risultata poi essere marijuana, circa 4 grammi.

Il giovane, incensurato, è stato dunque sanzionato per le violazioni di cui al Codice della Strada e per possesso di sostanza stupefacente ai sensi art. 75 d.p.r. 309/90, con contestuale sequestro della sostanza stupefacente, ritiro della patente e segnalazione alla Prefettura.