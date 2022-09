Ancora una brutta pagina di pseudo-calcio è andata in scena oggi nel derby tra Sant’Antonio Abate ed Ercolanese. Una brutta giornata per lo sport grazie all’inciviltà, all’ignoranza e a tutto quanto con il calcio e lo sport in genere non ha nulla a che fare.

L’incontro è stato sospeso sul risultato di 1-3 per l’Ercolanese oggi pomeriggio allo stadio Varone di Sant’Antonio Abate. Le due squadre militano nel campionato di Eccellenza e si affrontavano oggi per una gara di Coppa Italia di Categoria.

A fine primo tempo, con gli ospiti in vantaggio, le due tifoserie hanno invaso il terreno di gioco e si sono scontrate. Una rissa senza quartiere, nelle mani dei cosiddetti “tifosi” caschi, spranghe e aste di bandiere. Le forze dell’ordine sono state costrette ad intervenire e a sospendere la partita per motivi di ordine pubblico.

Non sono stati registrati feriti, ma sono in via di identificazione una ventina di persone di Sant’Antonio Abate ed Ercolano che hanno preso parte ai tafferugli.