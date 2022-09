Ogni settore ha i suoi influencer: persone esperte (professionisti o semplicemente soggetti molto bravi in una determinata cosa) che dispensano i loro consigli tramite le più disparate piattaforme social. Negli ultimi tempi si è consolidata anche la figura degli influencer, i cui account sono molto seguiti da chi è alla ricerca di notizie e suggerimenti relativi alle opportunità di investimento ed alla gestione del proprio patrimonio in generale.

Ovviamente ci sono figure che spaziano tra i vari argomenti ed altri che invece sono più specializzati in determinati mercati finanziari. Tra i più seguiti attualmente ci sono i crypto influencer: rappresentano un punto di riferimento per tantissime persone e le loro community sono in costante crescita su tutti i social network. Per sapere quali siano i più ricercati è possibile consultare la guida ai migliori crypto influencers italiani e non presente su Guidatradingonline.net, portale specializzato nel settore dove trovare contenuti, recensioni e approfondimenti relativi al mondo degli investimenti digitali.

I profili più seguiti su Twitter da chi investe sul mercato delle criptovalute

Twitter rimane la piattaforma più utilizzata in questo campo, ma c’è una forte presenza anche su YouTube, su Telegram e su Discord. Per quanto riguarda i profili nazionali, il più importante è senza dubbio quello di Criptovaluta.it: si tratta dell’account social di uno dei più rilevanti portali dedicati al mondo crypto. I suoi tweet sono seguiti sia da trader alle prime armi che da institori navigati.

Ma quando si parla del binomio criptovalute-Twitter, il primo nome che viene in mente non può essere che quello di Elon Musk. Il noto miliardario statunitense con i suoi tweet è in grado di influenzare in modo pesante il mercato criptovalutario: qualcuno si ricorderà degli effetti che i suoi post hanno avuto sul Dogecoin, cresciuto del 400% dopo solo un paio di cinguettii del signor Tesla. Musk può contare su un esercito di follower che supera le 80 milioni di unità.

Un altro crypto influencer molto seguito (e molto influente) è CZ Changpeng Zhao, il fondatore di Binance. Con circa quattro milioni di followers e quasi 18.000 messaggi sulla piattafroma, Vitalik Buterin va senza dubbio inserito in questa lista: d’altronde stiamo parlando del creatore di Ethereum, la seconda moneta digitale più importante dopo il Bitcoin. Il co-fondatore di Ethereum (nonché fondatore di Cardano) Charles Hoskinson, chiude l’elenco dei crypto influencer più importanti tra quelli attivi su Twitter.

I più importanti crypto influencer attivi sulle varie piattaforme social

Diamo ora un’occhiata ai profili più importanti presenti sugli altri social media. Per quanto riguarda YouTube, il primato italiano spetta ancora una volta al canale di Criptovaluta.it: ogni dieci giorni circa esce un nuovo video con aggiornamenti, approfondimenti e consigli molto utili per chi intende operare sul mercato delle monete digitali. Chi se la cava bene con la lingua inglese ha la possibilità di seguire numerosi influencer che postano i loro contenuti sulla nota piattaforma di condivisione video.

Andando in ordine di popolarità è possibile citare Coin Bureau, che pubblica un video ogni due giorni circa e che vanta più di due milioni di iscritti. Seguono BitBoy Crypto, che pubblica un paio di contenuti al giorno ed ha quasi un milione e mezzo di iscritti, Altcoin Daily, che posta video quotidianamente ed ha più di 1,2 milioni di utenti iscritti, CryptoRUS, che carica sulla piattaforma uno o due video al giorno, seguitissimi dai suoi 640.000 e passa iscritti, ed Ellio Trader Crypto, che non posta molto spesso (un video a settimana), ma vanta circa 600.000 iscritti.

Negli ultimi tempi Telegram, applicazione di messaggistica che inizialmente veniva considerata come un semplice clone di WhatsApp, è diventato un punto di riferimento per community di ogni tipo, tra cui non poteva mancare quella dei crypto investitori. Tramite i gruppi, i crypto influencr possono interagire con un numero elevatissimo di utenti (fino a 300.000). Su questo media, l’influencer più seguito è DeFi Million, poi ci sono BTC Champ, ICO Speaks, DeCenter e Minter Network. Anche in questo caso gli utenti italiani possono contare sul gruppo di Criptovaluta.it.