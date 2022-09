“Salvini oggi è tornato a ribadire l’impegno della Lega, una volta in Parlamento, a tutelare il Patto per Napoli e i fondi del Pnrr destinati al Sud. Come ha sottolineato il nostro segretario nazionale, si tratta di azioni che però devono essere accompagnate vigilando sull’utilizzo che si fa del denaro, sulla pianificazione e sulla progettualità, e per fare questo c’è bisogno prima di tutto di una classe dirigente capace, che sappia amministrare e gestire. La stessa classe dirigente che dal 25 settembre guiderà il Governo di centrodestra a trazione Lega, e inaugurerà una nuova stagione contro gli sprechi della sinistra che ha affossato il Paese e in particolare, il Mezzogiorno d’Italia”.

Lo afferma il consigliere regionale Severino Nappi, capolista della Lega alla Camera dei deputati nel collegio Campania 1, a margine della visita di Matteo Salvini presso la sede dell’Unione Industriali di Napoli.