Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Quattro Giornate a Casoria dove hanno rinvenuto, in una cassetta di sicurezza portatile custodita in camera da letto, una pistola Bruni cal. 8 con matricola abrasa, 11 cartucce cal. 6,35, 185 dosi contenenti complessivamente circa 56,44 grammi di cocaina, 12 involucri con circa 13 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione, 2 telefoni cellulari, diversi foglietti manoscritti e 1395 euro, mentre all’interno della cassetta della posta è stato trovato un borsello con altre 48 dosi con circa 12 grammi di cocaina, 5 bustine con circa 6 grammi di marijuana e 156 euro.

Un 38enne di Arzano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.