Pollice su per la Marathon e la Granfondo dei Monti Eremita e Marzano. Anche se la stagione agonistica del fuoristrada è quasi agli sgoccioli, l’Asd Ciclistica Oliveto Citra è riuscita a portare a Colliano un considerevole numero di partecipanti per la Marathon dei Monti Eremita e Marzano sia per il Giro della Campania Off Road che per il Trofeo Mtb dei Parchi Naturali.

Due opzioni di percorso con la marathon di 57 chilometri e la granfondo di 38 chilometri offrendo un graditissimo spettacolo tra i monti Eremita e Marzano, all’interno dei territori comunali di Colliano, Laviano e Valva, in provincia di Salerno tra il fiume Sele e il confine con Muro Lucano, in Basilicata.

Nella competizione più attesa, quella marathon, Antonio Vigoroso (Rolling Bike), Roberto Semeraro (Team Eracle) e Adriano Luciano (CPS Professional Team) sono stati i protagonisti al maschile, mentre Oriana Damiri della Rolling Bike è stata l’unica rappresentante tra le donne a portare a termine la propria fatica sul medesimo percorso.

Obiettivo podio raggiunto nella granfondo per Marco Motta (Asd Bike 1275), Francesco Sanseviero (Bike in Tour Vallo di Diano) e Francesco Rizzeri (Asd Bike 1275) tra gli uomini, Nunzia Gammella (Bike&Sport Team), Cinzia Micco (Matese Bike Team) e Maria Teresa Miranda (Vesuviani Asd).

S piegano in una nota gli organizzatori dell’Asd Ciclistica Oliveto Citra

“Sono stati mesi estremamente impegnativi. Nonostante la creazione dei percorsi era già ben consolidata dagli anni precedenti alcune modifiche, necessarie per migliorarci, hanno richiesto il solito impegno organizzativo. È innegabile che gli sforzi anche questa volta sono stati davvero tanti e con il passare delle edizioni, ormai alla sesta tra granfondo e marathon, ci rendiamo sempre più conto che non bastano mai esperienza e grande organizzazione per far si che tutto vada nel verso giusto. L’unica cosa certa è il massimo impegno che mettiamo in campo quotidianamente per mesi e mesi accompagnato da tanta passione e senso di responsabilità verso coloro che ci onorano della loro presenza il giorno della manifestazione”.

I LEADER DEL GIRO DELLA CAMPANIA OFF ROAD DOPO SETTE PROVE

Under 50: Adriano Luciano (CPS Professional Team)

Over 50: Salvatore Fratiello (Genesy Bike)

Donne: Mara Parisi (UCD Rionero Il Velocifero)

E-bike: Eugenio De Leonardis (Mtbfan)

Statistiche marathon e classifiche https://www.mtbonline.it/Risultato/1562/1/

Statistiche granfondo e classifiche https://www.mtbonline.it/Risultato/1562/2/

Il servizio video a cura dello speaker Giulio Carbone al link https://www.youtube.com/watch?v=d6wp-u2dBKw

https://www.facebook.com/ciclisticaolivetocitra