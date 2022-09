Cavese e Barletta incrociano i propri tacchetti al Simonetta Lamberti in quella che sarà la terza giornata di campionato. La sfida contro i pugliesi è tra le più sentite del girone dato che non corre buon sangue tra le due tifoserie ma nonostante ciò, per questo incontro, non sono state applicate restrizioni.

Dalla Puglia è previsto un corposo seguito di tifosi così come dalla parte degli aquilotti i quali a loro volta non faranno mancare il proprio apporto. La società aquilotta, nell’ambito delle iniziative previste per avvicinare i giovani allo stadio, in occasione della gara ospiterà nel settore Distinti ‘Eduardo Purgante’ i piccoli atleti delle scuole calcio del territorio che hanno aderito a tale invito.

Il tecnico Troise, purtroppo, dovrà rinunciare ad Altobello ma ritrova, finalmente, il centrocampista Palma e l’attaccante Cappa. Il 4-3-3 iniziale dovrebbe essere costituito da quello vincente contro l’Afragolese con Anzano favorito su Rossi come esterno destro basso e forse con Palma preferito titolare al posto di Aliperta.

Gli avversari hanno come obiettivo quello di ben figurare in questo campionato con un occhio sempre ai quartieri alti della classifica. Il loro modulo è il 4-3-3 e si presenteranno come matricola terribile con gli esperti centrali difensivi Pollidori e Petta ed alcuni under di tutto rispetto, ma il punto di forza sembrerebbe il reparto offensivo con l’ex Cerignola Loiodice e con Lattanzio ex Bitonto. La scorsa settimana, tra le mura amiche, hanno battuto il Molfetta per 1-0 proprio con un gol di Loiodice dopo la sconfitta all’esordio a S. Maria Capua Vetere contro il Gladiator per 2-0.

Nel corso della storia, le due realtà si sono affrontate al Lamberti cinque volte e tutte nel campionato di terza serie. Gli aquilotti hanno sempre conquistato punti, con due successi e tre pareggi e cioè, 3-1 nell’allora Serie C 1977-1978, 2-2 in C1 nell’anno 1978/1979, 3-1 in C1 nel 1984/1985, 0-0 nel 1985/1986 ed ancora 0-0 nell’ultimo precedente in Lega Pro 1°Divisione del 2010/2011.

La terna arbitrale dell’incontro sarà costituita dall’arbitro Mario Picardi della sezione di Viareggio coadiuvato da Andrea Pacifici di Arezzo e da Pietro Serra di Tivoli: fischio d’inizio ore 15:00. Intanto, l’ex calciatore del Napoli Lorenzo Insigne, in un’intervista su DAZN, ha ricevuto in regalo una maglia della Cavese in quanto squadra in cui egli debuttò tra i professionisti (2010/2011)

Andrea Siani