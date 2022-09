Nel pomeriggio di venerdì scorso gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso l’abitazione di due uomini in via Doglie a Ercolano poiché un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato un’attività di spaccio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato i due uomini e hanno trovato il più giovane in possesso di un involucro con circa 8,5 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Nella cantina in uso all’altro inquilino, gli agenti hanno rinvenuto una pistola Beretta cal. 22 corto con matricola abrasa e completa di caricatore con 6 cartucce, uno scatolino contenente 41 cartucce cal. 22, un fucile da caccia privo di matricola e un coltello con la lama di 26 cm.

L’uomo, 46enne di Ercolano, è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e denunciato per ricettazione, mentre il giovane è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.