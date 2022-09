I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per spaccio di droga Sabato Esposito, 27enne di Pomigliano d’Arco già noto alle forze dell’ordine.

E’ stato sorpreso in Via Sulmona mentre cedeva una dose di crack ad un cliente del posto poi segnalato alla Prefettura. Nelle tasche del pusher altre 7 dosi della stessa sostanza e 70 euro verosimilmente provento illecito. Esposito è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.