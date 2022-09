Sì è svolta nella serata a bordo della Nave Palinuro della Marina Militare, ormeggiata al Molo Angiono, a Napoli, la cerimonia conclusiva del progetto speciale “Le Città e il Mare”, che ha inaugurato la ventisettesima edizione del Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”, promossa con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’evento, organizzato con la collaborazione della Città Metropolitana di Napoli, della Regione Campania e della Fondazione Banco di Napoli, e condotto dal direttore del Premio, Mario Esposito, ha visto la premiazione del direttore de Il Mattino, Francesco de Core, al quale è stato assegnato il Premio per la saggistica, consegnato dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, che ha sottolineato come “Il mare unisce luoghi e culture, popoli e saperi. Dalla penisola sorrentina a Napoli, all’intero Mediterraneo, è un elemento che caratterizza il nostro paesaggio, veicolo di emozioni ma anche grande attrattore di turismo, e dunque essenziale per lo sviluppo di questi territori”.

Vincitore del contest “Racconti di Mare”, promosso dal Master di drammaturgia e cinematografia della Università di Napoli Federico II è stato “Fino al mare” di Daniele De Stefano e Pasquale Fresegna.

Presenti alla serata, tra gli altri, Pasquale Sabbatino, dell’Università Federico II, Francesco Caia, presidente della Fondazione Banco di Napoli, l’artista Giuseppe Leone, la fotografa Jessica Guidi e il patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo.

Ad accogliere i tantissimi ospiti, l’esposizione a bordo della Palinuro dell’installazione artistica realizzata da Giuseppe Leone e dedicata, nel centenario della nascita, al rapporto tra Pier Paolo Pasolini e il mare.

Prossimi appuntamenti, all’insegna del claim “La cultura è il motore della rinascita”, il 28 e il 29 ottobre, al teatro comunale Tasso di Sorrento, con la conclusione affidata ad una serata d’onore dedicata al mondo del cinema e dell’audiovisivo, promossa dal Comune di Sorrento.