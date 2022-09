Una Cavese senza idee, senza mordente, senza un’idea tattica esce sconfitta tra le mura amiche dal Barletta per 0-1 in una gara in cui gli avversari hanno avuto vita facile nel pungere al momento giusto e nel difendere il prezioso vantaggio.

Troppo imbarazzante la prestazione incolore dei biancoblù, totalmente irriconoscibili se si considera il valore della rosa. I margini di miglioramento dal punto di vista fisico e tattico, intrapresi sette giorni fa, dovevano avere un seguito ed invece, nella gara odierna, gli uomini di mister Troise hanno fatto un grosso passo indietro garantendo al Barletta gol del vantaggio e tranquillità nella gestione dello stesso.

La mancanza totale di intesa tra centrocampo e attacco e la nevrotica interpretazione della difesa hanno non poco deluso i circa 2000 spettatori presenti. Il tecnico Troise conferma ancora il suo 4-3-3 con Colombo tra i pali, linea difensiva composta dal confermato Anzano a destra, Maffei a sinistra e la coppia Lomasto-Fissore al centro. A centrocampo, Gaeta a destra e Bezzon a sinistra sono capitanati dal centrale Aliperta ed, in attacco, cè il solito tridente Banegas-Foggia-Gagliardi.

Tra le riserve è presente anche l’esperto centrocampista Palma, mentre fuori per infortunio Altobello ed anche D’Angelo. Prima del fischio d’inizio c’è un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’alluvione nelle Marche. Pronti via e la Cavese recita subito, e per tutta la partita, il copione della squadra spaesata, senza gioco e, per molto tratti, senza voglia di vincere e dunque il Barletta può tranquillamente ottenere il massimo col minimo sforzo. Lo si capisce da subito ed, infatti, all’10’ arriva anche il vantaggio degli ospiti: Aliperta dalla trequarti incespica troppo sulla palla e Vicedomini la ruba servendo al sinistra Lattanzio il quale, dai 25 metri sfodera un sinistro che termina nell’angolo basso sinistro dalla porta difesa da Colombo.

Col passare dei minuti la Cavese è impacciata, ma più che altro non riesce ad imbastire una sola azione degna di nota dato che nessuno dei suoi uomini, palla a terra, riesce a superare l’avversario. Ci prova al 24’ quando, su calcio d’angolo, Banegas, spalle alla porta, riesce a servire Anzano il quale, tutto solo spedisce tra le mani di Piersanti. Al 32’, dopo un’azione brillante (forse l’unica) della Cavese, il giovane Gaeta conclude a colpo sicuro ma colpisce il palo interno. La gara diventa noiosa ed anche irritante in quanto le precarie condizioni fisiche, ancora inspiegabilmente, dei vari Aliperta, Banegas e Foggia lasciando non poche certezze nell’agguantare il risultato. Al 42’ punizione di Loiodice e Colombo smanaccia. Nella ripresa entrano in campo sia Bubas che rivela Foggia, sia Bacio Terracino al posto di Lomasto, sia Salandria al posto di Banegas e sia Palma al posto di Aliperta.

La manovra in campo inizia a farsi notare ma i biancoblù sono molto lenti e prevedibili e nessuno, con palla a terra, sarà capace di superare il proprio marcatore. Il Barletta, negli ultimi venti minuti dà l’impressione di giocare in casa, addirittura sfiora il raddoppio prima al 73’ con Russo il quale, dalla destra, supera tutti e serve al centro per Cavagna il cui tiro ravvicinato trova la deviazione di Colombo e poi con Lattanzio il quale, servito da Russo dalla destra, da buona posizione spara alto.

Per gli aquilotti si registra una sola conclusione debole di Bacio Terracino e nel recupero Loiodice, su azione di contropiede, spara addosso a Colombo da posizione molto favorevole. Al triplice fischio sul Lamberti incombe la delusione per una sconfitta che mancava da oltre un anno e mezzo (0-2 con Potenza nel campionato di Serie C dell’anno 2021)

CAVESE 0 BARLETTA 1

Al 32’ Gaeta colpisce il palo interno 10’Lattanzio

CAVESE (4-3-3): Colombo; Anzano, Lomasto (58’Bacio Terracino), Fissore, Maffei; Gaeta (79’Munoz), Aliperta (63’Palma), Bezzon; Banegas (63’Salandria), Foggia (FP’Bubas), Gagliardi

In panchina: Angeletti, Ludovici, D’Amore, Munoz, Salandria, Palma, Puglisi, Bubas, Bacio Terracino – Allenatore: Emanuele Troise

BARLETTA (4-3-3): Piersanti; Milella, Pollidori, Visani, Marangi; Russo (86’Petta), Vicedomini, Cafagna (86’Mininno); Lattanzio (96’Lavopa), Loiodice (93’Zaldua), Padalino (FP’Maccioni)