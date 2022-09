Fine settimana di venerdì 23 e sabato 24 settembre 2022 all’insegna del collezionismo, torna a Capua il Convegno Numismatico Filatelico Campano.

Giunto alla decima edizione grazie all’impegno del Circolo Numismatico Partenopeo, come negli anni precedenti, si svolgerà all’interno delle sale dell’Hotel Del Sole, dove esperti, studiosi o semplici curiosi, potranno ammirare autentiche rarità di valore storico e culturale.

Dalle monete antiche e moderne alle medaglie e decorazioni militari, dalle banconote italiane a quelle estere, dai francobolli alla storia postale, dalle cartoline alle buste viaggiate, dalle immagini sacre, calendari militari, locandine alle stampe, e prestigiosi oggetti d’antiquariato.

Ampi spazi luminosi ospiteranno circa cinquanta espositori provenienti da ogni zona d’Italia, e come per le precedenti edizioni, oltre alla vendita o scambio, forniranno stima, perizia e valutazione su ogni genere di materiale da collezione, anche per quanto concerne la militaria, l’oggettistica e l’antiquariato.

I problemi logistici legati a viabilità, spazio e parcheggio sono molto sentiti nell’ambito delle manifestazioni di collezionismo in Italia.

L’Hotel Ristorante del Sole è una location strategicamente eccezionale, posizionata a 50 mt dall’uscita del casello autostradale di Capua sulla Roma-Napoli e con un parcheggio da 1000 posti auto.

Le aree saranno completamente sorvegliate.

L’è in collaborazione con lo SNI – Studio Numismatico Italiano e la ditta Neacoins – ACM Aste.

L’ingresso è gratuito.