Un violento incendio si è sviluppato in via Torretta di Siena, una stradina periferica che dalla zona di Madonna dei Flagelli di Boscoreale mette in comunicazione con l’area di Torre Annunziata. La struttura andata a fuoco si trova a qualche centinaio di metri dal vicino casello di Torre Annunziata Sud.

Boscoreale, fiamme in un ex capannone industriale: nube nera avvolge il Vesuviano

Le fiamme si sarebbero sviluppate in un ex capannone industriale pieno di pezzame e rifiuti di plastica. Si ignora, al momento cosa contenesse. Immediatamente sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco che stanno tentando di contenere la diffusione delle fiamme e impedirne la diffusione verso edifici prossimi. Le forze dell’ordine prontamente intervenute stanno tentando di capire l’origine dell’incendio di Boscoreale e accertarne le cause.