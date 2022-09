La partita inaugurale della Coppa Campania non può certo definirsi “di cartello” ma, resta comunque un test probante per gli 11 di mister Sellitti. E il mister ripaga le attese e, sotto lo sguardo attento dei pochi presenti allo stadio Novi passeggia sulle macerie del San Giovanni Battista. Parte male la squadra di casa che per una ventina di minuti si fa mettere sotto dagli avversari che con un gioco concreto, fatto di passaggi brevi in profondità si trova più volte con i tre attaccanti a contatto con il portiere di casa.

Ma quando hai un parco giocatori come quelli che ha il City è solo questione di tempo. Infatti al 20′ circa il City passa. Il gol è del bomber Fabio D’Antonio che su preciso assist di Vitiello insacca comodamente portando la sua squadra in vantaggio. Sul finire del primo temo arriva il raddoppio. Ciccio Vitale si sveglia dal torpore nel quale si era immerso e su preciso cross di Tortora insacca di testa. con un bellissimo gesto atletico.

Nel secondo tempo c’è spazio per altre tre reti, altre due di Vitale e l’ultima di pendolino Tortora che oggi ha percorso la fascia che gli era stata assegnata minimo una ventina di volte.

Soddisfatto Mister Sellitti che può contare su una rosa ampia e preparata e può affrontare il primo incontro del Campionato di prima categoria con maggiore tranquillità.