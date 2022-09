Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione per la segnalazione di una lite.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che suo figlio, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto del denaro ma, al suo rifiuto, l’aveva minacciata ed aveva preso a calci il cane di famiglia.

Gli operatori, una volta entrati nell’appartamento, hanno individuato e bloccato l’aggressore, un 21enne napoletano già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.