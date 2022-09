Napoli Futsal, la presentazione a Palazzo San Giacomo. La società del presidente Perugino si presenta il 21 settembre alla stampa, alle ore 12, nella splendida cornice della Sala Giunta di Palazzo San Giacomo del comune di Napoli. Una semifinale scudetto conquistata alla sua prima esperienza in serie A, eliminati solo dai campioni d’Italia del Pesaro, un percorso di crescita che ha portato il club a calcare i palcoscenici più belli di calcio a 5 in dieci anni di storia. La casa che ospiterà tutte le partite interne sarà sempre il Centro Sportivo Cercola con le gare previste ogni venerdì alle 20.30. E il debutto è il 23 settembre contro la neopromossa Pistoia.

Un mercato importante che ha portato all’ombra del Vesuvio gli scudettati Salas, laterale paraguaiano eletto miglior giocatore del campionato, il pluridecorato Honorio e lo scugnizzo Massimo De Luca, il napoletano più vincente in Italia. E non solo. A contendersi il posto da titolare con il confermato Marcio Ganho, è arrivato il portiere della nazionale Lorenzo Pietrangelo dalla Came Dosson. Ad arricchire l’organico il funambolico Rafinha, 23 gol all’attivo l’anno scorso e altri talenti come Mateus ex Olimpus Roma, il nazionale rumeno Felipe Mancha ed i napoletani Pasquale De Luca e Andrea De Gennaro. Confermatissimi il leader indiscusso Rodolfo Fortino, capocannoniere con 35 gol all’attivo; Attilio Arillo, uno dei punti di forza della nazionale di Bellarte e Luca De Simone, altro talento che ha vissuto tutte le promozioni dei partenopei. Con loro un gruppo di giovani di prospettiva e soprattutto capitan Nando Perugino, anima e cuore degli azzurri. E’ cambiata la guida tecnica con l’arrivo di David Marìn, esperienza internazionale, già in Italia con la Luparense e l’ex squadra di Napoli, prima di approdare al Saragozza, in Spagna. E la pre-season, dopo tre amichevoli davanti al pubblico amico si è arricchita di un’esperienza proprio in terra iberica contro il Palma Futsal, vice campioni della Primera Division.

La società ha anche allargato gli orizzonti con un fiorente settore giovanile che sarà curato dalla categoria Primi Calci fino all’Under 19.

Innamorato sempre di più è il claim che ha accompagnato la campagna abbonamenti con un costo di 50 euro per tutto l’anno (under 12 gratis), per seguire il Napoli. Tutte le partite saranno visibili su www.futsaltv.it gratuitamente (sarà solo necessario registrarsi al sito) e la gara più importante della settimana andrà in onda su Sky Sport. Il club è presente su tutti i social più importanti di comunicazione: facebook, Instagram, Twitter e Tik Tok.

Il presidente Serafino Perugino non vede l’ora di cominciare: “Sono felicissimo di quanto abbiamo fatto fino ad ora. Dopo un anno di esperienza era necessario cambiare un po’, provare a migliorarci sotto ogni aspetto e sono convinto che siamo riusciti nell’intento. Sarà come sempre il campo giudice unico, ma noi siamo pronti per lottare fino in fondo”.

Al tavolo della conferenza, moderata dal giornalista Umberto Chiariello, interverrà Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, da subito vicina alla nostra realtà e alle nostre iniziative.