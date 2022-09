Tragedia nella notte a Sorrento: 25enne perde la vita in un incidente stradale

Tragedia nella notte a Sorrento: a seguito di un gravissimo incidente stradale un giovane ha perso la vita. Subito dopo lo schianto il ragazzo è stato trasportato in ospedale ma non c’è stato nulla da fare. La vittima è Luca Coppola di 25 anni di Sorrento. Sull’incidente mortale stanno indagando i carabinieri della locale compagnia.

Il tragico scontro è avvenuto nel corso della notte scorsa. Erano le ore 2 circa quando il 25enne, a bordo del suo scooter, stava tornando dal lavoro verso casa. All’altezza di piazza Ganci, nel rione “Santa Lucia”, Coppola ha impattato contro un’automobile in manovra. Stando alle prime indiscrezioni chi era alla guida del veicolo stava effettuando un’inversione di marcia.

Potrebbe scattare l’accusa di omicidio stradale

L’impatto è stato devastante. In piazza Ganci sono accorsi il personale del 118 e le forze dell’ordine. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e fatto partire subito le indagini. Alla guida dell’auto in manovra c’era un altro giovane che probabilmente nelle prossime ore verrà indagato per omicidio stradale. Entrambi i ragazzi sono risultati negativi ai test per alcol e droga.