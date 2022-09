Durante un servizio di controllo del territorio una gazzella della tenenza dei Carabinieri di Quarto Flegreo, quasi all’alba, in via Castel Belvedere anche nota come rotonda Maradona, hanno visto arrivare da lontano una moto di grossa cilindrata con a bordo due persone.

Intimano l’alt, la moto con targa polacca, non si è fermata provando a fugge in direzione Marano di Napoli: ai militari non è restato che lanciarsi all’inseguimento. Durante il tentativo di fuga il passeggero è sceso dalla moto provando a dileguarsi a piedi. I militari a quel punto hanno deciso di interrompere l’inseguimento alla moto, che ha proseguito la fuga, riuscendo a bloccare il fuggitivo a piedi.

Il fermato è un 21enne, di Qualiano già noto alle forze dell’ordine: perquisito, è stato trovato in possesso di una pistola senza il tappo rosso.

I Carabinieri però hanno proseguito le indagini e grazie ai lettori di targhe presenti e le telecamere, monitorate in diretta dai colleghi del 112, sono riusciti a tracciare le strade percorse dal centauro sino ad arrivare a Qualiano nelle pertinenze dell’abitazione di Luigi Di Somma, 54 anni e già noto alle forze dell’ordine

La successiva perquisizione dell’abitazione dell’uomo ha portato al rinvenimento e al sequestro di un fucile a canne mozzate sovrapposte senza matricola e di 10 cartucce calibro 12. Il 54enne è stato arrestato mentre le indagini proseguono per individuare con esattezza l’effettivo utilizzatore della moto.