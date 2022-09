Martedì sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in corso San Giovanni a Teduccio un giovane a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di un coltello con la lama della lunghezza di 10 cm che è stato sequestrato.

Un 20enne di San Giorgio a Cremano con precedenti di polizia è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti offendere e gli sono state, altresì, contestate 3 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e per guida di veicolo già sottoposto a sequestro.