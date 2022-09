L’evento Festival dello sport organizzato dalle associazioni ” I giovani della piazza” e “Latitudine” di Terzigno, ha fatto registrare il tutto esaurito nella piazzetta Immacolata. Presenti alla manifestazione circa 150 atleti.

La piazzetta è stata organizzata in box e ogni associazione aveva il proprio spazio e i cittadini potevano assistere alle varie esibizioni.

Le associazioni intervenute sono state le seguenti :Asd Scherma Vesuviana, Asd Fei Hu, Team Fiorentino, Volley Sangiuseppe Terzigno, New Team- Polisportiva Sant’Antonio, Asd Il Casale e Terzigno corre. Momento clou della giornata sportiva la consegna del premio “Enzo Mosca” imprenditore amico il cui ricordo è sempre vivo in ogni cittadino Vesuviano, al bomber rossonero Camillo Annunziata. Gli organizzatori molto soddisfatti per la riuscita dell’evento e per il numero di cittadini accorsi hanno dato appuntamento nelle prossime festività natalizie per un nuovo evento sportivo.