A Napoli nel quartiere Pianura verso l’1 di notte i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Bagnoli sono intervenuti in via San José Maria Escrivá, 123. Poco prima erano stati sparati in aria dei colpi d’arma da fuoco.

Sono stati trovati e sequestrati 2 bossoli calibro 12 a terra e un foro di proiettile in una finestra di un’abitazione. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Bagnoli.