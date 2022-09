Givova Scafati, continua la campagna abbonamenti. Ufficializzati i costi dei biglietti della prima in casa contro Milano.

La Givova Scafati informa i propri tifosi ed appassionati che è ancora possibile acquistare gli abbonamenti per la stagione agonistica 2022/2023 presso gli uffici del PalaMangano aperti al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 ed il martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00. È altresì possibile acquistare le tessere di abbonamento online tramite il circuito Go2, con l’applicazione di lievi costi di prevendita (https://www.go2.it/evento/abbonamento_2022_-_2023_givova_scafati/5813).

I prezzi degli abbonamenti nei relativi settori sono indicati nel precedente comunicato stampa n° 6, disponibile a questo link: https://www.scafatibasket.com/adeguamento-del-palamangano-alla-serie-a-parola-alle-istituzioni-misuriamo-le-nostre-ambizioni-al-via-la-campagna-abbonamenti/.

Si specifica che l’abbonamento sarà valido per 14 gare e non 15, in quanto la società si riserva la possibilità di indire la cosiddetta “giornata gialloblù” in occasione di una gara interna (che sarà preventivamente comunicata dal club), per la quale le tessere di abbonamento non saranno utilizzabili. Inoltre, per le gare di campionato che si disputeranno al PalaBarbuto di Napoli, a causa dell’indisponibilità temporanea del PalaMangano, le tessere di abbonamento saranno valide ed utilizzabili nei medesimi e speculari settori della struttura partenopea.

I prezzi dei biglietti contro Milano

Ecco invece i prezzi dei biglietti per la gara (seconda giornata di andata) contro Armani Exchange Milano del giorno 09 ottobre p. v. (ore 17:00), che, allo stato, si dovrà disputare al PalaBarbuto di Napoli, in attesa della disponibilità del PalaMangano.