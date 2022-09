Le stampanti Epson sono tra le più acquistate da parte di professionisti ed amatori che richiedono risultati di stampa di alta qualità, spesso all’interno di fasce di prezzo competitive nel mercato consumer.

Per tale motivo spesso riesce difficile capire quali inchiostri tra le tante possibilità disponibili comprare. E quindi, sapere quali sono le cartucce Epson più vendute diventa un aiuto ben gradito per guidarti nella scelta.

Il fenomeno mondiale della Epson

L’azienda giapponese ha conquistato nei decenni un posto di rilievo nel mercato, ma sicuramente ciò non è avvenuto per puro caso. Infatti, all’interno dei reparti di ricerca e sviluppo del colosso nipponico si è sempre lavorato alacremente per essere un passo avanti alla concorrenza, grazie ad innovazioni e brevetti esclusivi che hanno attratto consumatori di tutto il mondo e li hanno convinti ad acquistare i prodotti Epson.

Per darvi qualche numero, vi diciamo che l’azienda vanta oltre 60.000 brevetti, con un deposito annuo che oscilla tra i 4 e i 5 mila.

Questi risultati sorprendenti fanno sì che i prodotti che arrivano nelle nostre case diano sempre grandi soddisfazioni.

Se in passato avete provato a ricaricare o ad utilizzare cartucce compatibili a basso costo per la vostra stampante, ma siete rimasti delusi dai risultati, allora siete nel posto giusto, perché continuando nella lettura di questo articolo scoprirete quali sono i modelli di cartucce Epson preferiti dal grande pubblico.

Capire il tipo di prodotto di cui avete bisogno e le differenze tra i vari prodotti presenti sul mercato è il primo passo fondamentale che vi permetterà di risparmiare tempo e denaro nell’acquisto dei materiali di consumo, con la sicurezza di ottenere sempre la miglior qualità di stampa a prezzi competitivi.

Prima di acquistare una cartuccia vi raccomandiamo di controllare sempre con attenzione la compatibilità con il modello della vostra stampante. È un’operazione che richiede solo qualche istante, ma che vi aiuta a non commettere errori e a ricevere il tipo di ricambio corretto.

I 5 modelli di cartucce Epson più vendute e le loro caratteristiche principali

Adesso vediamo insieme la classifica dei modelli di cartucce Epson e delle caratteristiche che accomunano tutti i tipi, che siano originali, compatibili o rigenerate.

1) Cartuccia Epson C13T27114010 nero

Monocolore ad alta durata, l’ideale per chi ha bisogno di stampare documenti in grande quantità senza dover preoccuparsi di dover cambiare frequentemente la cartuccia. Parliamo di una media di stampa di 1100 pagine, tra la più alte in questa fascia di prezzo.

Assieme alla cartuccia singola del nero, vogliamo anche segnalarvi le altre 3 cartucce singole a colori che spesso vengono acquistate assieme:

Cartuccia Epson C13T27124010 originale ciano ;

; Cartuccia Epson C13T18144010 originale giallo ;

; Cartuccia Epson C13T27134010 originale magenta.

2) Cartuccia Epson C13T29864010 T29 Fragola nero + colore

Un pack che vi assicura di non rimanere mai a secco! I colori sono divisi e potete cambiare solo la cartuccia esaurita. La serie fragola garantisce stampe luminose e di qualità ad un prezzo ridotto.

3) Cartuccia Epson C13T58464010 colore

Una cartuccia unica che contiene i tre serbatoi di giallo, ciano e magenta, facile da sostituire e dedicata alla stampa ad alta qualità di immagini. Infatti la confezione riporta la dicitura “picture pack” e la durata media è stimata sulle 150 pagine; l’ideale per stampare i vostri ricordi più cari con colori vividi e brillanti.

4) Cartuccia Epson C13T03A64010 603 XL Stella Marina nero + colore

Multipack per la serie di stampanti 603; confezione XL che comprende 3 cartucce con i colori separati e una cartuccia di nero. I colori hanno una resa media di 350 pagine, mentre il nero arriva a 500.

5) Cartuccia Epson C13T02G74010 202 XL Kiwi nero + colore

Inchiostri della serie “Claria Premium“, creati per stampe di documenti, ma soprattutto per immagini di alta qualità con colori davvero luminosi. Un multipack taglia XL che comprende cartucce a lunga durata.

Perfetta per gli appassionati di stampa fotografica che cercano il massimo della qualità e non accettano compromessi.