Venerdì 30 settembre, alle ore 19, negli spazi di Villa Fiorentino, a Sorrento si terrà un concerto di beneficenza a favore della fondazione Dity.Help che assiste i bambini vittime del conflitto in Ucraina. Ad esibirsi, con un repertorio che spazia dalla classica al jazz, saranno i giovani musicisti della Sorrento Modern Orchestra, diretta da Domenico Guastafierro, con la partecipazione straordinaria della violinista ucraina Anna Velichko.

L’evento rientra nel cartellone di Sorrento Incontra, il contenitore di eventi promosso dal Comune di Sorrento, in collaborazione con varie associazioni ed istituzioni culturali.

Per informazioni è possibile contattare numero 3355210079, mentre i biglietti sono in vendita presso la Fondazione Sorrento e la libreria Tasso.

“L’evento chiude la rassegna Sorrento Incontra, che ha scandito tutto il periodo estivo con numerosi appuntamenti dedicati all’arte, al teatro, alla musica, alla letteratura – spiega il consigliere comunale Rossella Di Leva – abbiamo deciso di devolvere il ricavato della serata in favore di Dity.Help, dopo avere ascoltato i racconti di alcune donne rifugiate ucraine, ospiti lo scorso giugno nell’ambito del progetto “St. Javelin” dell’artista Julia Krahn. Il loro appello ad aiutare i piccoli ucraini, acquistando protesi e beni di prima necessità è stato accolto dall’amministrazione comunale e ora confidiamo che in tantissimi rispondano”.