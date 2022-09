Un 20enne,Pasquale Marsei, è morto a seguito di incidente stradale la scorsa notte sul corso Resina all’ altezza di vico Ascione ad Ercolano.

Sull’episodio sono in corso indagini dei Carabinieri della tenenza locale. Poco prima della mezzanotte, per cause in corso di accertamento, un 20enne di Ercolano a bordo di uno scooter Honda è finito contro una Fiat Punto guidata da un 23enne di Somma Vesuviana, riportando lesioni molto gravi.

Il ferito è stato trasferito da personale del 118 all’ospedale Maresca di Torre del Greco dove è deceduto verso le 5.30.

Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario, anche i carabinieri della locale tenenza. Proprio ai militari è stata affidata l’indagine sull’incidente, per ricostruire cause e dinamiche dello scontro costato la vita al 20enne residente nella citta’ degli Scavi.

Il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, ha espresso la sua vicinanza e quella della città ai familiari e agli amici di Pasquale Marsei, deceduto la scorsa notte nel tragico incidente stradale. “Una notizia che lascia tutti sgomenti”, dice il primo cittadino. “Come amministrazione – prosegue – siamo da sempre impegnati in prima linea per garantire la sicurezza stradale; con il comandante della Polizia Locale, già da diverse settimane, abbiamo intensificato i controlli sul territorio, e nella sola giornata di ieri sono stati elevati decine di verbali per eccesso di velocità. Ma siamo consapevoli che questo non basta, che bisogna fare di più, che tutti insieme dobbiamo fare di più. Mi rivolgo a tutti, soprattutto ai più giovani: bisogna prestare attenzione ed essere responsabili alla guida, affinché ciò che è accaduto stanotte non abbia a ripetersi mai più”.