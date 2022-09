Sarebbe stato ucciso a coltellate nel cortile della scuola media: il corpo di Marcello Toscano di 64 anni è stato ritrovato dai carabinieri nella tarda serata di ieri a Melito dopo una segnalazione. Stando alle prime indiscrezioni il cadavere presentava segni di pestaggio e di aggressione con un coltello, dai primi accertamenti sembra che la morte sia riconducibile proprio a ferite di coltello all’addome. L’uomo era un insegnate di sostegno nonché ex consigliere comunale della vicina Mugnano.

Giallo a Melito: insegnante ed ex consigliere ucciso a coltellate

Sul caso stanno indagando i militari della stazione di Mugnano e della compagnia di Marano di Napoli. Dai primi riscontri starebbe tramontando l’ipotesi del suicidio. I carabinieri hanno già acquisito diverse immagini dalle telecamere presenti in zona. Sono molte le domande alle quali le forze dell’ordine stanno cercando di rispondere in queste ore.

A dare l’allarme nel pomeriggio di ieri sono stati i familiari della vittima, che dopo aver cercato invano di rintracciare il loro congiunto, uscito per andare a scuola, non era più rientrato a casa. A trovare il corpo dell’uomo dietro un cespuglio, nella scuola, è stato il figlio, il quale, non avendo più notizie del padre e non riuscendo a denunciarne la scomparsa – bisognava attendere 24 ore, gli è stato detto – è andato a cercarlo.

Le autorità sono intervenute presso la scuola media “Marino Guarano” di Melito poco dopo le ore 22. Il corpo di Toscano, insegnante ed ex consigliere comunale di Mugnano, si trovava nel cortile della scuola.

Altri gravi episodi nei mesi scorsi nella scuola di Melito

L’istituto scolastico è lo stesso dove nello scorso mese di maggio un ragazzino di 13 anni venne ferito alla schiena con un’arma da taglio mentre era in aula da un compagno di classe, e lo stesso dove due mesi prima venne aggredita, nel bagno della scuola, una bambina di 11 anni da parte di una coetanea. Anche nel caso dell’omicidio di Marcello Toscano – sposato, due figli, in passato consigliere comunale a Mugnano in più occasioni – potrebbe essersi trattato di un’aggressione, i cui motivi sono però al momento sconosciuti.