La Wow Green House Aversa vince il primo ‘Memorial Di Meo’

PRIMO SET

La Wow Green House Aversa parte subito forte con Argenta che è subito protagonista. L’opposto normanno non trova resistenza nel muro avversario, suo un diagonale da applausi per il +3 (8-5). Il valore della formazione di coach Paolo Falabella si nota anche quando sempre Argenta chiude uno scambio lunghissimo sfruttando le mani del muro per il +4 (16-12). Gordan da ‘4’ piega le mani del muro avversario e regala 4 set point (24-20). Si chiude con l’errore al servizio di Aprea (25-21).

SECONDO SET

Argenta sorprende il muro della Folgore Massa e alle sue spalle il tabellone luminoso dice 8-5. Primo time-out chiamato da coach Esposito sul 12-7, quando il parziale sembra ormai indirizzato. Sul 24-16 in campo anche il giovanissimo Mario Gatto (classe 2005). E trova l’ace che regala applausi da tutto il PalaJacazzi: 25-16.

TERZO SET

Nel terzo parziale c’è grande equilibrio, le due formazioni se le danno di santa ragione (sportivamente parlando) e a quota 10 Aversa e Massa Lubrense si dividono la posta in palio. Quando va al servizio l’ex di turno, Simone Starace, la Shedirpharma riesce a trovare addirittura 4 punti di vantaggio (15-19). Gordan sbaglia il servizio ed è 19-24. Chiude Massa al centro: 20-25. Si va al quarto.

QUARTO SET

Il parziale va avanti senza grossi patemi per i tifosi presenti al PalaJacazzi: 17-10, che diventa 18-10 dopo un salvataggio clamoroso di Maretti in rovesciata. La Shedirpharma si rifà sotto ma non riesce a completare la rimonta. Vince Aversa 25-19. Si può festeggiare.

IL VIDEO