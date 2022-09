Arriva la Ferrari Purosangue. Un’auto a quattro porte e quattro posti alimentata da un motore V12 aspirato, con DNA Ferrari e “l’innovazione nel cuore”.

Il FUV (Ferrari Utility Vehicle), come lo definisce la casa di Maranello, forse è destinato a diventare uno dei modelli più importanti prodotti dal “Cavallino” negli ultimi decenni.

La Ferrari introduce nel panorama automobilistico internazionale la sua prima suv-coupé da 390.000 euro. Preferito il “Crossover” alla categoria dei SUV (Sport Utility Vehicle) quindi. Leggiamo infatti direttamente dai canali ufficiali della casa automobilistica: “…Quattro ruote motrici e motore anteriore e con una potenza superiore a qualsiasi altra vettura del segmento Crossover“.

La vettura è progettata con una serie di innovazioni, come i recenti sistemi di controllo dinamico del veicolo, insieme alla nuova tecnologia delle sospensioni attive Ferrari (sistema TASV – True Active Spool Valve di Multimatic).

Per la Purosangue sono state realizzate le porte per i passeggeri con apertura controvento (“welcome doors”), questo consentirà di salire e scendere dall’autovettura facilmente. La casa di Maranello attraverso questo particolare stilistico ha evitato così di aumentare le dimensioni della macchina e nello stesso tempo ha mantenuto quindi il design compatto.

Per quanto riguarda i sistemi audio la Ferrari mette a disposizione, di serie, la radio di alta gamma Burmester. Uno schermo dedicato da 10,2 pollici mostrerà i dati prestazionali in tempo reale.

Il bagagliaio è il più grande mai concepito per un’auto Ferrari, 473 litri. L’abitacolo è ispirato alla SF90 Stradale.

Prestazioni

Le prestazioni della Ferrari Purosangue, che porta in dotazione il motore V12 da 6,5 litri e 725 cv, sono senz’altro superlative, abbiamo infatti un 0-100 km/h che viene percorso in soli 3,3 secondi, mentre la vettura si muove da 0 a 200 km/h in 10,2 secondi.

La manovrabilità e le prestazioni, nonostante l’auto abbia grosse dimensioni (lunga 497 centimetri, larga 203 e alta 159 cm) sono tipiche dei modelli GT. Il cambio è un Dual Clutch a otto rapporti.

Lo chief Marketing and Commercial Officer della Ferrari Enrico Galliera dice infatti che l’arrivo di nuove tecnologie hanno permesso di “assicurare che un veicolo con la stazza della Purosangue potesse raggiungere gli standard dinamici e prestazionali che ci si attendono da una Ferrari”.

Ferrari Purosangue e la sostenibilità

“Il rivestimento del tetto in tessuto è realizzato in poliestere riciclato, la morbida moquette è in poliammide riciclata da reti da pesca recuperate dagli oceani e Alcantara® di nuova formulazione, anch’esso derivato da poliestere riciclato”, scrive Ferrari, la quale ci tiene a far sapere che l’85% dell’allestimento di lancio è stato prodotto in modo sostenibile.

Andrea Ippolito