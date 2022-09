Ucciso a colpi d’arma da fuoco a “Soccavo”, popoloso rione di Napoli. Un uomo di 54 anni è stato ritrovato morto questa notte dai carabinieri. Sul posto sono giunti i militai del Nucleo Operativo di Bagnoli.

Napoli, omicidio a Soccavo nella notte: ucciso un 54enne a colpi di pistola

L’omicidio è avvenuto in via Marco Aurelio, nella zona di Soccavo. Sergio Carparelli di 54 anni è stato raggiunto da numerosi colpi di pistola. I carabinieri hanno immediatamente fatto partire le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’uccisione. Non è ancora chiaro se si tratti di un regolamento di conti nell’ambito degli ambienti della criminalità.