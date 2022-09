Non solo gusto ed eccellenza ma anche riconoscimenti speciali. Il conto alla rovescia per “Pizza a Vico” sta per terminare. A crescere sempre più è l’attesa per l’evento che racchiude in tre giorni un universo di bontà tutta vicana, come la pizza a metro.

La famiglia dell’Amura, di concerto con l’Associazione Pizza a Vico e l’Amministrazione Comunale di Vico Equense, nel corso della manifestazione in programma dal 2 al 4 ottobre, consegnerà nella serata di lunedì 3 ottobre il “Premio dell’Amura”, che prende il nome dalla storica famiglia di imprenditori che ha ideato il brevetto della “pizza a metro”, nel lontano 1959.

Si tratta di un riconoscimento speciale donato alla pizza più gustosa e che ha rispettato i parametri della giuria di qualità che presiederà il premio. Tra questi ci sarà Giuseppe Buonocore, Area Manager Sud Italia e Triveneto “Gambero Rosso” e la dott.ssa nutrizionista Candida Angela Aiello. I giudici assaggeranno tutte le pizze e faranno una valutazione secondo precisi parametri tra idratazione degli impasti, forme, temperatura dei forni e tempi di cottura, scegliendo quella migliore.

“La pizza – ha spiegato Michele Cuomo dell’Associazione Pizza a Vico – non è solo un alimento, un cibo, un gusto, un capriccio, una voglia, un desiderio. La pizza è un insieme di emozioni che spesso scaturiscono da un profumo. E’ da questi particolari che di anno in anno hanno reso migliore questa festa, conosciuta in tutto il mondo. Non è un caso che anche dalla Corea arrivano imprenditori e pizzaioli, curiosi di scoprire i nostri segreti. Una dimostrazione autentica di come Pizza a Vico sia in grado di coinvolgere e attrarre persone da tutto il mondo”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Vico Equense Peppe Aiello: “Sarà la festa di una comunità intera, pronta ad accogliere le tante persone che verranno ad assaggiare una delle nostre specialità. Con questa manifestazione Vico Equense continua a farsi conoscere in Italia e nel mondo per le sue eccellenze, contribuendo ad accrescere il flusso turistico e rafforzando l’immagine della nostra città”.