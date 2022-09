L’assemblea generale dell’Associazione Osservatorio TuttiMedia si è riunita per il rinnovo delle cariche sociali. L’assemblea TuttiMedia ha deciso di rinnovare la piena fiducia al presidente Francesco Angelo Siddi, alla vicepresidente Maria Pia Rossignaud, a tutti i consiglieri uscenti per il prossimo triennio.

Si tratta di Fabrizio Carotti (Fieg); Diego Ciulli (Google); Roberto Ferrari (Eni); Maria Eleanora Lucchin (Mediaset); Angelo Mazzetti (Facebook); Raffaele Pastore (Upa); Fernando Vacarini (Unipol); Saverio Vero (Rai Pubblicità) ed ha riaffidato la direzione scientifica al professore Derrick de Kerckhove.

Osservatorio TuttiMedia: l’Assemblea rinnova la fiducia al presidente e agli organi sociali

Il consiglio all’unanimità ha poi confermato i soci onorari: Luigi Colombo (Festival del Cinema Nuovo) – Marina Ceravolo (consulente) – Paolo Lutteri (Fondazione Salvetti) – Giovanna Maggioni (AudiOutdoor).

“Da 25 anni il nostro Osservatorio anticipa le trasformazioni digitali riunendo allo stesso tavolo tutti i media e le grandi aziende attente ai cambiamenti in corso – ha affermato la vicepresidente Maria Pia Rossignaud – in molti ci accusano di essere troppo in anticipo. La nostra non è fantascienza, siamo convinti che anticipare le rotture evita i fallimenti, ecco perché oggi lavoriamo sul Metaverso che esternalizza le nostre capacità cognitive, come ama ripetere il direttore scientifico Derrick de Kerckhove”.