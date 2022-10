Nuovo raid vandalico in villa comunale a Castellammare: distrutte panchine, tavolini e contenitori per i rifiuti. Sono stati presi di mira nei giorni scorsi da una banda di teppisti. A fare la scoperta sono stati alcuni cittadini che si erano recati in villa per fare jogging. La scena che si è presentata davanti ai loro occhi è stata davvero brutta. Gli sconosciuti hanno distrutto i tavolini e le panchine messe dal Comune. Probabilmente le hanno colpite con bastoni, o con altri oggetti atti ad offendere.

Castellammare, raid vandalico in villa comunale: distrutte panchine, tavolini e contenitori per i rifiuti

Ma non è tutto. I vandali se la sono presa poi con i contenitori dei rifiuti, seriamente danneggiati. Si tratta dell’ennesimo raid verificatosi nel principale luogo di aggregazione sociale di Castellammare. Appena pochi giorni fa, infatti, anche le giostrine dei bambini furono divelte e gettate tra le aiuole. Mentre gli attrezzi ginnici furono distrutti e resi inutilizzabili.

In poche decine di metri, sempre nello stesso punto della villa comunale, le immagini che raccontano del degrado del lungomare e dell’emergenza vandali. Soprattutto raccontano di persone che non hanno alcun rispetto per il bene comune e finiscono per penalizzare l’intera cittadinanza, a cominciare dai bambini. L’ennesimo risveglio amaro per i runners e gli amanti della passeggiata mattutina sul lungomare di Castellammare di Stabia.

“C’è bisogno di più controlli”

Una situazione che va avanti ormai da tempo e che in passato ha creato non poche preoccupazioni, a causa della presenza delle cosiddette “baby – gang”. Aggressioni, rapine e raid vandalici hanno minato (e continuano a minare) la tranquillità dei cittadini. “C’è bisogno di più controlli – afferma il titolare di un bar del posto – soprattutto nei fine settimane la situazione diventa insostenibile. Abbiamo perso la nostra tranquillità e speriamo che, in qualche modo, le istituzioni e le forze dell’ordine possano mettere fine a questo scempio”.