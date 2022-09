“I bambini non torneranno a scuola fino a che non avranno sicurezza“. È questo quello che ripetono molti genitori degli alunni che frequentano la scuola media Marino Guarano, a Melito di Napoli, dove mercoledì è stato ritrovato il corpo senza vita del professore Marcello Toscano.

I genitori stanno organizzando una manifestazione per lunedì, molti di loro non vogliono far tornare i figli a scuola: chiedono “metal detector” all’ingresso della scuola e “sicurezza“.

“Finché questo non viene messo in atto sono disposta a far assentare mio figlio. La situazione sta degenerando sempre di più e credo che la cosa stia sfuggendo di mano alla scuola”, è l’appello di una mamma su un gruppo di genitori della Marino Guarano. “Mia figlia lunedì non tornerà scuola finché non ci sarà sicurezza altrimenti sono costretta cambiare scuola: in solo sei mesi è successo di tutto e di più in questa scuola sinceramente ho paura. Tuteliamo i nostri figli”, aggiunge un’altra mamma.

Nella stessa scuola infatti a maggio era stato accoltellato un tredicenne da un compagno e poco tempo prima una ragazzina di 11 anni era stata aggredita da una coetanea nei bagni della scuola.