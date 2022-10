Poker al PalaTarquini per il Napoli Futsal. Esordio positivo anche in trasferta per la squadra del presidente Perugino. Dopo il 7-1 casalingo al Pistoia è sempre Fortino ad imprimere il suo segno: al PalaTarquini Robocop apre le marcature contro il Ciampino Aniene a 9’11 ed al riposo è 0-1. Nella ripresa un lampo di Arillo a 00’12” e le firme di De Simone e Salas per il poker. L’autogoal dello stesso Fortino ed il penalty di Pina fissano il punteggio sul 2-4, che certifica i 6 punti in classifica dei partenopei.

CIAMPINO ANIENE-NAPOLI FUTSAL 2-4 (0-1 p.t.)

CIAMPINO ANIENE: Casassa, Pina, Diaz, Richar, Joao Salla, Thorp, Cannella, Liberti, Pilloni, Serpa, De Filippis, Mazzaglia. All. Ceppi

NAPOLI FUTSAL: Ganho, F. Perugino, Arillo, Salas, Fortino, De Luca, Mancha, Honorio, De Simone, A. Perugino, Mateus, Pietrangelo. All. Marin

MARCATORI: 9’11” p.t. Fortino (N), 0’12” s.t. Arillo (N), 4’58” De Simone (N), 12’28” Salas (N), 13′ aut. Fortino (C), 15’16” rig. Pina (C)

AMMONITI: Perugino (N), Mancha (N), Fortino (N)

ARBITRI: Elena Lunardi (Padova), Carmine Genoni (Busto Arsizio) CRONO: Andrea Seminara (Tivoli)