Si partirà dalla zona dell’hotel Sakura in via Enrico De Nicola, dove si terrà anche il raduno degli atleti

Ultimi ritocchi al programma generale dei Campionati Italiani Cronoscalata FCI, in presenza dell’ospite d’onore Gilberto Simoni.

Torre del Greco, la città del corallo è stata scelta dalla Federazione Ciclistica Italiana per l’assegnazione del campionato italiano di cronoscalata per cicloamatori in data domenica 2 ottobre.

Ad adoperarsi con il massimo degli sforzi in ambito organizzativo il sodalizio Black Panthers di Francesco Vitiello e la nuova edizione di questa cronoscalata sta per essere riproposta sotto il segno del tricolore:

“Per una ricaduta, anche in termini turistici, molto significativa – puntualizza lo stesso Vitiello, organizzatore della gara che ha il patrocinio del Parco del Vesuvio e dei Comuni di Torre del Greco ed Ercolano – Ancora una volta l’area vesuviana, grazie al ciclismo, vivrà non solo un momento di grande sport, ma potrà essere visitata da tanti appassionati, che approfittando della partecipazione alla cronoscalata avranno la possibilità di ammirare le bellezze di una zona straordinaria come la nostra. E per dare quel tocco di qualità in più alla manifestazione abbiamo l’onore di avere con noi un due volte vincitore del Giro d’Italia come Gilberto Simoni che di salite è un vero intenditore”.

Nello specifico, il campionato italiano di cronoscalata si svolgerà su un percorso di 10,9 chilometri, tutti rigorosamente in salita con un dislivello di oltre 900 metri. Si partirà dalla zona dell’hotel Sakura in via Enrico De Nicola, dove si terrà anche il raduno degli atleti. Il primo ciclista prenderà il via alle 9:00, l’ultimo concorrente concluderà attorno alle 13:00.