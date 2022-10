Italbasket: Estate di grande crescita dei Social. L’estate palpitante che ci hanno fatto vivere gli Azzurri ha avuto un riscontro tangibile nei numeri prodotti dalle piattaforme Social di ItalBasket. Nei mesi di agosto e settembre l’attenzione rivolta alla squadra di Gianmarco Pozzecco ha prodotto numeri molto interessanti. Di seguito il report dettagliato, diviso per piattaforma.

TWITTER

Nei mesi di agosto e settembre, il numero dei followers di ItalBasket è salito a 62.800 (+2.926). Su un totale di 615 tweet le visualizzazioni ottenute sono state 5.11 milioni e le visite al profilo 1.160.000 (+458.6% rispetto al mese precedente).

FACEBOOK

Dall’1 luglio al 20 settembre la pagina Facebook ItalBasket ha ottenuto 7.735 nuovi “mi piace”, raggiungendo i 157.522. Il pubblico è composto per il 73.8% da uomini (oltre il 20% dei quali compresi tra i 25 e i 34 anni) e il 26.2% di donne e si concentra in Italia (90.9%). Durante il suddetto periodo le visite alla pagina sono state 229.571 e la copertura – cioè il numero di persone che hanno visto uno dei contenuti della Pagina (inclusi post, storie, inserzioni, informazioni) – di 4.664.342.

Instagram

Dall’1 luglio al 20 settembre su Instagram il pubblico ha subito una crescita notevole, con un’impennata nei giorni in cui si è giocata la fase finale di EuroBasket 2022 a Berlino. Il numero di followers è cresciuto di 41.490 unità, arrivando a 224.243. Anche in questo caso si tratta principalmente di uomini tra i 18 e i 34 anni, in maggioranza italiani (180.740 ma con una buona fetta dagli Stati Uniti, 3.745).

La copertura è stata di 2.306.278 (+251.8% rispetto al periodo 12 aprile-30 giugno). Dei 2.3 milioni di account che la pagina ha raggiunto, 261.777 hanno interagito con la Pagina stessa. In particolare il profilo Italbasket è stato visitato 1.274.435 volte (+574% rispetto al periodo precedente), portando le persone ad entrare nel sito web presente al link in bio 8.593 volte (+533% rispetto al periodo precedente).

A differenza della copertura (il numero di persone che hanno visto uno dei contenuti della Pagina o sulla Pagina), le impressions (ossia il numero di volte che un contenuto della Pagina compare/viene visto) sono state 51.339.797.

Altro dato da sottolineare sono state le interazioni con i contenuti creati dalla Pagina Italbasket. In aumento del 555% rispetto al periodo precedente, i contenuti hanno ottenuto 4 milioni di interazioni. Il post con più “mi piace” è stata la grafica del risultato della partita con la Serbia (84.254 likes), ma la tipologia di contenuto che ha ottenuto i risultati più impressionanti è stata quella relativa ai reels. Questi ultimi hanno totalizzato 1.1 milioni di interazioni (11.995% in più rispetto al periodo precedente).

Instagram Engagement Rate

L’Instagram Engagement Rate, ossia la percentuale data dal rapporto tra il numero di interazioni nei post e il numero di followers della pagina, utile per calcolare il tasso di coinvolgimento medio su Instagram, è stato del 14.7%, decisamente alto per la media della piattaforma.

Va considerato che tali dati non tengono in considerazione i numeri fatti dai contenuti in collaborazione con altri account. Per esempio, il video del C.T. Gianmarco Pozzecco che abbraccia Giannis Antetokounmpo ha ottenuto, singolarmente, 2.9 milioni di visualizzazioni e oltre 108.000 “mi piace”.