Vesuvio Mountainbike Race, al via il 9 ottobre. La stagione della mountain bike in Campania è agli sgoccioli.

Dopo il successo organizzativo e di presenze riscontrato tra il 2017 e il 2021 (tranne il 2020 a causa della pandemia), la Vesuvio Mountainbike si sta preparando per riproporre un’accattivante edizione della Vesuvio Mountainbike Race, in programma domenica 9 ottobre a Torre del Greco.

Valevole sia per il Giro della Campania Off Road che per la Race Cup Mtb Centro Italia, l’evento nasce dalla partnership tra gli organizzatori capitanati da Gerardo Ciampa e l’ente Parco Nazionale del Vesuvio in cui si attraversano i sentieri più belli e caratteristici del Parco entro i confini di altri comuni vesuviani: Boscotrecase, Trecase, Boscoreale, Terzigno, Ottaviano, Ercolano e San Giuseppe Vesuviano.

Un’occasione unica che permetterà ai partecipanti di percorrere aree del Parco solitamente precluse durante il resto dell’anno in sella alle proprie mountain bike.

Il percorso è di 42 chilometri tra vecchi sentieri bonificati e nuovi passaggi con 1.650 metri di dislivello. Si attraversano sentieri tecnici dai quali si potrà ammirare lo splendido azzurro del mare. Il fondo del terreno è misto: sottobosco compatto, sabbia, pietre laviche smosse e rocce fisse.

E’ comunque previsto anche un percorso corto di 25 chilometri con circa 900 metri di dislivello, più abbordabile e alla portata di tutti.

A breve verranno rese pubbliche le tracce GPS così come da accordi presi con il Corpo Forestale e l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Partenza e arrivo sono fissati presso il Parco Acquatico Valle dell’Orso con la possibilità per gli accompagnatori di intrattenersi piacevolmente e gratuitamente all’interno della struttura.

Ulteriori info al link https://www.mtbonline.it/Evento/2041-vesuvio-mountainbike-race