Coppa Italia serie C: Juve Stabia batte il Cerignola 1-0. Le Vespe passano il primo turno di battendo al “Menti” l’Audace Cerignola. Match winner D’Agostino grazie al suo decisivo gol nella ripresa, dopo un primo tempo con poche emozioni. Pregevole la rete dell’attaccante scuola Napoli con un bel tiro dalla distanza dopo efficace azione.

Il Cerignola ha finito poi il match in 9 effettivi a causa di una doppia espulsione.

Ampio turn over nelle fila stabiesi per dare spazio ai vari elementi della rosa anche in vista del prossimo impegno in campionato sabato pomeriggio contro il Picerno in casa, per dimenticare subito la sconfitta di Crotone.

La Juve Stabia incontrerà nel prossimo turno la vincente di Foggia-Picerno.

Tabellino

JUVE STABIA (4-3-3): Russo, Peluso, Tonucci, Cinaglia, Dell’Orfanello, Ricci (31’st Altobelli), Berardocco (14’st Maselli), Gerbo (31’st Guarracino), D’Agostino, Zigoni (14’st Della Pietra), Bentivegna (14’st Silipo). A disp. Barosi, Maresca, Carbone, Pandolfi, Mignanelli, Scaccabarozzi, Caldore, Picardi, Maggioni. All: Colucci.

AUDACE CERIGNOLA (4-3-3): Trezza, Olivera, Gonnelli, Blondett, Russo (26’st Tascone) , Zak (26’st Inguscio), Capomaggio, Sainz-Maza (16’st Langella), Achik, D’Andrea (26’st Vitali), D’Ausilio (38’st Botta). A disp. Fares, Mancarella, Pezzani, Farucci, Montaperto, Basile, Bingo. All: Pazienza.

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido. Marcatore : 10’st D’Agostino. Ammoniti :Gerbo (JS), Capomaggio (C), Olivera (C), Peluso (JS), Vitali (C). ESPULSI: Olivera (C), Vitali (C). Recupero: 1’pt, 5’st.

Domenico Ferraro