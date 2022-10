“I numeri record dei flussi turistici, se da un lato si traducono in sviluppo e crescita per la nostra economia, dall’altro comportano problemi sia in ordine al traffico che alla mobilità. Per fortuna, grazie all’intervento della conferenza dei sindaci presso la Regione Campania, sono state accolte le richieste di potenziare i bus anche a favore degli studenti ravellesi che, all’uscita di scuola, trovano difficoltà a rientrare a casa, per la presenza di folle di turisti e vacanzieri che utilizzano gli autobus per spostarsi. Oltre alle corse in partenza da Amalfi delle ore 12, 12.30, 13.15, 13.40 e 14,30 è stata infatti aggiunta, come richiesto, anche una corsa alle 13.30”.

Così il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, a proposito della riunione avvenuta oggi tra i vertici della Sita, il presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, e il presidente della Conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi, Luigi Mansi, al termine della quale sono state annunciate nuove corse per gli studenti, a partire da lunedì 10 ottobre e fino al termine dell’anno scolastico.