Sabato 8 ottobre dalle ore 10 alle 13, presso l’aula magna della scuola Torquato Tasso, in via Marziale, a Sorrento, si terrà un Open Day vaccinale sia anti Covid-19 che antinfluenzale, organizzato dal Comune di Sorrento e dall’Asl Napoli 3 Sud. Saranno somministrati i vaccini anti Covid-19 di nuova generazione, studiati appositamente per il contrasto delle nuove varianti del virus.

La quarta dose è riservata esclusivamente agli over 60 e ai soggetti fragili, a condizione che siano trascorsi almeno 4 mesi dalla terza dose o dall’eventuale contagio. Sarà inoltre possibile ricevere la prima, seconda o terza dose, per chi necessita di completare il ciclo vaccinale. Per tutte le fasce d’età sarà infine disponibile il vaccino antinfluenzale.

“Ringrazio la direzione generale dell’Asl Napoli 3 Sud, ed in particolare il responsabile dell’Unità Mobile Vaccinale, Antonio Coppola per la disponibilità – ha commentato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola – Anche se l’emergenza Covid-19 sembra ormai dietro le spalle, il virus continua a circolare, e soprattutto per i nostri anziani e per tutti i cittadini con patologie e problematiche di salute, è necessario non abbassare la guardia”.

In particolare, per le categorie fragili, è prevista la somministrazione del vaccino anche attraverso punti “drive through”, direttamente nella propria auto.