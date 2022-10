Un cadavere all’interno dei locali del palazzo crollato della Rampa Nunziante a Torre Annunziata: il ritrovamento è stato effettuato dagli agenti del commissariato di Ps oplontino. E’ giallo per il corpo in avanzato stato di decomposizione scoperto dalle forze dell’ordine giunte sul posto dopo una segnalazione. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo d’inchiesta sul caso. A darne notizia è stato questa mattina il quotidiano “Metropolis”.

Giallo a Torre Annunziata: ritrovato un cadavere nel palazzo crollato di Rampa Nunziante

Dai primi accertamenti sembrerebbe che il corpo era quello di un uomo deceduto circa un anno fa. L’ipotesi più accreditata è che si tratti di un clochard o di un tossicodipendente rifugiatosi nel palazzo crollato di Rampa Nunziante. Difficile risalire all’identità dell’uomo e alle cause della morte proprio a causa dell’avanzato stato di decomposizione. Il decesso potrebbe essere avvenuto per un malore in quanto il corpo è stato ritrovato accasciato sul pavimento.

La polizia di stato, coordinata dalla Procura, ha fatto partire le indagini. Indagini che appaiono complicate visti i pochi elementi a disposizione dalle autorità. Gli agenti sono giunti sul posto a seguito di una segnalazione effettuata probabilmente da qualche altra persona introdottasi all’interno della struttura. Dunque il palazzo sarebbe ancora oggi utilizzato da persone senza tetto alla ricerca di riparo soprattutto nelle ore notturne.

Le indagini di polizia e Procura

Il varco d’accesso allo stabile è stato più volte chiuso ma ad oggi sarebbe facilmente accessibile. Nelle prossime ore il corpo verrà trasferito all’obitorio del vicino ospedale di Boscotrecase dove i medici legali effettueranno l’autopsia. L’obiettivo è scoprire le cause della morte dell’uomo e datare il decesso. Nei prossimi giorni potrebbe esserci già una svolta per il caso su cui si stanno concentrando le attenzioni delle autorità. Il palazzo è tristemente noto a causa del crollo avvenuto nel 2017: nella tragedia persero la vita otto persone.