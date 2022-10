Ieri gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno effettuato dei controlli nella zona della “movida” dei Quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno controllato 9 esercizi commerciali sanzionandone uno in vico Tre Regine in quanto operava con S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) inefficace ed un altro, invece, in vico Lungo del Gelso, per occupazione abusiva di suolo.

Inoltre, gli agenti hanno identificato 37 persone, di cui una è stata sanzionata per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di un involucro di marijuana.