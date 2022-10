Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata ed in particolare in corso Vittorio Emanuele III, nelle vie Vittorio Emanuele II, della Fortuna, de Simone, Cuparella, Settetermini e Pastore, in Viale Marconi e nelle piazze Imbriani e Risorgimento.

Nel corso dell’attività sono state identificate 181 persone, di cui 57 con precedenti di polizia e controllati 91 veicoli; sono state, altresì, controllate 8 persone sottoposte agli arresti domiciliari.