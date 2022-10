Titolo Mondiale Muay Thai, l’atleta campano Amoroso tenta l’assalto finale. C’è grande attesa a Saviano, in provincia di Napoli, per l’evento sportivo ‘The King of the Ring 7’, che decreterà l’assegnazione del titolo mondiale professionistico WMO World Muay Thai Organization nella categoria 66.700.

Sabato 22 ottobre prossimo, ore 20.00, nella Palestra S.M.S. Antonio Ciccone, l’atleta campano Pasquale Amoroso, in forza alla Vivenzio Muay Thai Boxing, sfiderà il forte thailandese Pongsirii Pk della rinomata palestra Pkseanchai.

Amoroso nel corso di questi anni ha confezionato tanti titoli e riconoscimenti, nonostante la giovane età, difendendo il suo titolo internazionale con una strepitosa vittoria in Sud Africa e senza dimenticare il trionfo, lo scorso 28 agosto, nel main event per KO alla prima ripresa, al Rajadamnern Stadium, lo stadio di Muay Thai più antico della Thailandia.

Tra i primi 10 nel ranking mondiale, ora per lui una prestigiosa occasione per portare il alto il nostro tricolore. Info per accesso 388.3706025