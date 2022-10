Inizia il campionato della Wow Green House Aversa. Si parte, adesso anche ufficialmente domenica 9 ottobre alle ore 18 alzerà il sipario sulla stagione 2022-23 con una sfida davvero affascinante, il super derby contro un Volley Marcianise che può contare nel roster su tantissimi ex giocatori normanni. Subito un bel banco di prova per la squadra allenata da coach Paolo Falabella. Dopo tante gare amichevoli adesso si fa sul serio, ci sono punti pesanti in palio e ovviamente non si potranno più commettere errori.

A presentare la partita il direttore sportivo Alberico Vitullo. Il ds non nasconde l’emozione che “c’è sempre quando inizia un nuovo campionato” sottolineando che “si parte subito col botto contro una formazione forte come quella di Marcianise che non possiamo assolutamente sottovalutare. Ha degli elementi importanti e dobbiamo entrare in campo con la giusta determinazione”.

Un banco di prova anche per chi, come lui, ha costruito il roster: “Abbiamo portato ad Aversa atleti molto forti e soprattutto che sono riusciti subito a fare gruppo. Ovviamente un grazie va alla società e al presidente Di Meo perché mi ha messo a disposizione un budget importante per la categoria che rende ovviamente tutto più facile. Sono tanti anni che mi occupo della ‘costruzione’ delle squadre ma ovviamente la parola va sempre al campo. Siamo sempre sotto esame e i risultati ci diranno se abbiamo avuto ragione oppure no”.

Poi si concentra sul campionato che sta iniziando: “Si sono rinforzate davvero tutte, sarà un girone molto equilibrato. Per il vertice ci saremo noi con almeno altre 5-6 squadre. Sarà una battaglia punto a punto fino alla fine”.