Papa Francesco telefona a don Patriciello: “Mi ha chiesto di continuare la battaglia”

Da anni in prima linea nella lotta alla camorra e al fenomeno dei roghi di rifiuti tossici nella cosiddetta Terra dei fuochi, tra le province di Napoli e Caserta, don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo nel Parco Verde di Caivano ha ricevuto oggi una telefonata speciale: quella di Papa Francesco.

Don Patriciello dopo aver annunciato sui social della telefonata, racconta di “non aver mai dubitato” che dall’altro capo del telefono ci fosse il Pontefice. “Era ora di pranzo, è arrivata questa telefonata da un numero sconosciuto – afferma – Dopo aver risposto ho sentito che diceva: ‘Ciao, sono Papa Francesco‘. Non è stato annunciato da nessuno, ha parlato lui in maniera diretta. Davvero non riesco a spiegare la gioia che ho provato”. “Aver ricevuto la sua telefonata, il successore di San Pietro, non una cosa che succede tutti i giorni, conferma la fede”.

Poi don Patriciello ha aggiunto: “Il Santo Padre sa tutto delle nostre battaglie per l’ambiente – afferma – sapere che il successore di Pietro è a conoscenza di quello che facciamo nella nostra terra riempie di gioia”.

Una breve, ma ricca di contenuti, la chiacchierata con il Santo Padre: “Mi ha chiesto della situazione che si vive nel Parco Verde, della Terra dei fuochi. Mi ha chiesto come va e mi ha incoraggiato a continuare nel mio impegno. Poi mi ha chiesto di pregare per lui. E’ davvero una gioia grande sapere che il Papa si ricorda di te, sa che esisti, e lo è il sapere che ci è vicino. Ma questo lo abbiamo sempre saputo”.