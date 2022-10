Coach Luciano Della Volpe: "Daremo il massimo per noi e per la maglia che indossiamo…Forza Oplonti”

Vesuvio Oplonti Volley pronta per l’esordio in B2. Dopo cinque mesi dalla strepitosa notte che valse l’accesso sul campo alla serie B2 nazionale, finalmente è arrivato il momento tanto sognato.

Domani la Vesuvio Oplonti Volley darà il via al proprio campionato in quel di Colleferro, con una squadra molto rinnovata e carica per affrontare questa lunga e difficile stagione, grazie al lavoro quotidiano che sta svolgendo sul campo da oltre un mese.

A presentare l’incontro non può che essere il condottiero, ovvero coach Luciano Della Volpe:

“Finalmente ci siamo, manca poco al nostro esordio in campionato, tutto il gruppo è molto concentrato e non vediamo l’ora di iniziare. Grazie all’apporto del nostro preparatore atletico il prof. Sergio Machella, abbiamo rispettato tutto il programma senza particolari intoppi ed ora non ci resta che fare l’esordio in campo a Colleferro. Sulla gara non sappiamo molto delle nostre rivali ma posso solo dire che la prima gara nasconde sempre delle insidie, fuori casa ancora di più. Voglio solo promettere che daremo il massimo per noi e per la maglia che indossiamo…Forza Oplonti.”