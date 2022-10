Sono 79.278 gli ammessi alle prove scritte preselettive per 762 assunzioni a tempo pieno e indeterminato al Comune di Napoli, secondo l’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. In particolare, sono state pubblicate le liste dei candidati ammessi al concorso della Categoria C e Dirigenti. Manca ancora la lista dei candidati al concorso per la Categoria D, che dovrebbe essere pubblicata a breve.

Le prove si terranno alla Mostra d’Oltremare dal 24 al 28 ottobre. Nel dettaglio: per il ruolo di Istruttore amministrativo (176 posti) gli ammessi sono 39.262; Istruttore comunicazione e informazione (5 posti), ammessi 7.334; Istruttore cultura e promozione del territorio (10 posti), ammessi 8.806; Istruttore informatico (36 posti), ammessi 1.752; Istruttore tecnico (140 posti), ammessi 5.025; Istruttore contabile (130 posti), ammessi 4.920; maestre (50 posti), ammessi 1.807; agenti Polizia locale (215 posti) ammessi 10.372. Per tutte le informazioni, si rimanda al sito del comune di Napoli, raggiungibile cliccando qui.

Numeri davvero impressionanti, che fanno capire quante persone siano alla ricerca del “posto fisso“. Le prove preselettive si terranno dal 24 al 28 ottobre alla Mostra d’Oltremare, poi verranno pubblicate le date delle prove scritte e orali.